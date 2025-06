TV Cultura transmite Franca x Minas pelo quarto jogo das finais do NBB

Nesta quarta-feira, Sesi Franca e Minas disputam o quarto jogo das finais do Novo Basquete Brasil, o NBB. A equipe paulista só precisa de uma vitória para conquistar o título da competição, enquanto os mineiros têm que vencer para forçar o jogo 5 da série.

Onde Assistir

A TV Cultura transmite a partida, ao vivo, a partir das 18h15 (de Brasília), direto do Ginásio Pedrocão, em Franca. A narração é de Gil Arruda, e os comentários são de Cadum.



Depois de começar atrás na decisão, com uma derrota em casa para o Minas por 69 a 65, o Franca virou a série de melhor de cinco jogos das finais do NBB com duas vitórias em Belo Horizonte (94 a 78 e 83 a 73). Dessa forma, se vencer novamente nesta quarta, o time de São Paulo vai se sagrar tetracampeão consecutivo do torneio.

Mas o Minas promete lutar até o fim pela chance de levantar a taça do Novo Basquete Brasil pela primeira vez na sua história. Ao longo da temporada 24/25, se mostrou uma das principais favoritas ao título depois de se classificar para os playoffs em primeiro lugar e passar pelas oitavas, quartas e semifinais de forma invicta.