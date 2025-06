Torcida do Palmeiras "transforma" MetLife em Allianz Parque e Abel elogia: "Estávamos a jogar em casa"

O Palmeiras estreou na Copa do Mundo de Clubes com um empate "amargo". O discurso de técnico e jogadores ao apito final era o de que o time podia ter saído do MetLife Stadium, em Nova Jersey, com os três pontos, pelo que foi apresentado dentro de campo. A falta de gols, porém, não foi por falta de apoio. A torcida do Verdão fez sua parte nas arquibancada e transformou o estádio gringo em uma espécie de Allianz Parque.

A torcida palmeirense mostrou sua força e não parou de cantar. O estádio não estava lotado, mas os torcedores conseguiram criar um clima para empurrar o time. O MetLife tem uma capacidade de cerca de 82 mil torcedores. Ao todo, entre palmeirenses e portistas, tinha pouco mais de 46 mil.

"O estádio é muito muito grande, 46 mil pessoas, na minha opinião é fantástico. Podiam ter fechado o terceiro anel e colocado todos no primeiro e no segundo. Em relação aos preços, não é minha função. Acho que as pessoas podem ver a grandeza do Palmeiras, sobretudo os portugueses. Portugal tem 10 ou 11 milhões de habitantes. O Palmeiras tem 16 milhões de torcedores, e o Brasil tem 200 milhões de habitantes. A maioria era nossa, estávamos a jogar em casa, este é o Palmeiras", elogiou Abel Ferreira.

"Tivemos a força deles do início ao fim, uma pena não presenteá-los com uma vitória merecida. O estádio é muito grande, 82 mil pessoas, 46 mil está excelente para um jogo de duas equipes. 10 horas de avião de São Paulo até aqui acho que o estádio estava bem composto e foi um excelente jogo na minha opinião", finalizou Abel.

No último sábado, véspera de estreia do Verdão, a torcida palmeirense "invadiu" a Times Square, um dos principais pontos turísticos de Nova York, e fez uma grande festa. Até mesmo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, elogiou a festa alviverde.

O Palmeiras agora espera reencontrar seu torcedor, novamente no MetLife Stadium, na quinta-feira, quando enfrenta o Al-Ahly (EGI), pela segunda rodada da fase de grupos. A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília). Todos os integrantes do Grupo A possuem um ponto.