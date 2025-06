Mundial: Dortmund chama Thiago Silva de 'ex-estrela' e troca título do Flu

O Borussia Dortmund resolveu "apresentar" o Fluminense para seus torcedores, mas trocou um título continental do Tricolor e ainda chamou o zagueiro Thiago Silva de "ex-estrela mundial".

O que aconteceu

Os alemães fizeram um "retrato" do Fluminense, primeiro adversário na Copa do Mundo de Clubes. O clube compartilhou o material pré-jogo em seu site oficial.

O Dortmund, porém, afirmou que o Tricolor carioca conquistou uma Copa Sul-Americana, algo que nunca aconteceu. O time brasileiro, na verdade, levou a Recopa Sul-Americana de 2024.

Além disso, os europeus "esqueceram" 11 títulos estaduais do Flu. O relatório apontou 22 taças, mas o Tricolor levantou 33.

Sobrou até uma corneta para a "ex-estrela mundial" Thiago Silva. O Borussia destacou a passagem do zagueiro pelo futebol europeu, assim como a conquista da Liga dos Campeões pelo Chelsea, mas o tirou do alto escalão do futebol.

Ao lado do ex-estrela mundial Thiago Silva, há um rosto familiar da Bundesliga no elenco do Fluminense: Renato Augusto.[...] No verão de 2008, aos 20 anos, mudou-se para a Europa e assinou com o Bayer Leverkusen. Estreou na Bundesliga - como não poderia deixar de ser - contra o Borussia Dortmund Trecho de publicação no site do Borussia Dortmund

Apesar da alfinetada, o Dortmund exaltou a festa carioca pela volta do zagueiro: "O retorno do filho pródigo e defensor de classe mundial Thiago Silva foi celebrado com um espetáculo de luzes e fogos de artifício. Nunca antes tantos fãs haviam ido a um estádio no Brasil para a apresentação de um futebolista. O então zagueiro de 39 anos estava de volta ao seu clube de infância após mais de 15 anos na Europa", escreveu.

Fluminense e Dortmund se enfrentam amanhã, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Eles estão no Grupo F, assim como Mamelodi Sundows e Ulsan HD, que se enfrentam amanhã, às 19h (de Brasília).