Show gratuito de Dudu Nobre esquenta torcida do Flamengo antes da estreia no Mundial

A torcida do Flamengo terá um motivo a mais para comparecer na Fan Zone Oficial da Copa do Mundo de Clubes, na Praia de Copacabana, nesta segunda-feira, dia 16. O sambista e torcedor rubro-negro Dudu Nobre será o responsável por aquecer o público antes da partida de estreia da equipe carioca na competição internacional, contra o Esperànce, da Tunísia.

O show, com entrada gratuita, terá início às 20h (de Brasília), e em seguida, às 22h, será realizada a transmissão do jogo em dois telões montados na arena. O evento é gratuito e os ingressos deverão ser retirados pela Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/fan-zone-da-copa-do-mundo-de-clubes-da-fifa-2025/2985540)

Entre as atrações musicais confirmadas estão nomes que são a cara do Rio e com conexão direta com Botafogo, Flamengo e Fluminense, representantes da cidade na competição internacional.

Outra presença confirmada é a do DJ Marlboro, que deixará a arena fervendo com clássicos do funk carioca, no dia 19, às 13h30, antes da partida entre Flamengo x Chelsea, marcada para 15h.

Mengão focado na estreia da @fifaclubworldcup!#TakeItToTheWorld #FIFACWC Assista a todos os jogos do Flamengo ao vivo e de graça no App DAZN! Cadastre-se agora: https://t.co/JQNGeMOCbX pic.twitter.com/Rww0G1pu0a ? Flamengo (@Flamengo) June 15, 2025

O segundo jogo do Botafogo, na quinta-feira, dia 19, contra o atual campeão da Europa, o PSG, terá a bateria da escola de samba do Grupo Ouro, Botafogo Samba Clube. O show começará às 20h.

No dia 24, às 20h, quem comandará a festa será o sambista Arlindinho, que tocará antes do jogo entre Flamengo x Los Angeles FC.

Ao longo dos próximos dias, outros shows serão anunciados sempre antecedendo as partidas dos clubes do Rio de Janeiro na competição, até o dia 25 de julho, quando se encerra a primeira fase da Copa. Além da música, a Fan Zone contará com ativações interativas, áreas gastronômicas, experiências dos patrocinadores e muitas atrações para toda a família.

A Fan Zone da Copa do Mundo de Clubes é uma realização da Effect Sport, apresentada pela Betano, com patrocínio de Centrum e Hisense, apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e tem o Grupo Globo como parceira de mídia. A DAZN é detentora oficial dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de Clubes.

Fan Zone da Copa Mundo de Clubes 2025

Data: Entre 15 e 25 de junho (primeira fase). Evento segue até o último jogo de um clube carioca na competição.

Local: Praia de Copacabana, Rio de Janeiro (RJ)

Endereço: Avenida Atlântica, na altura do Posto 2

Ingressos: Sympla

Confira a programação completa da Fun Zone da Copa do Mundo de Clubes 2025:

15 de junho - domingo

15hs - Abertura

16hs - PSG x Atlético de Madrid

19hs - Palmeiras x Porto

21hs - Show - Suel

23hs - Botafogo x Seattle

16 de junho - segunda-feira

18hs - Abertura

19hs - Boca Jrs. x Benfica

20hs - Show - Dudu Nobre

22hs - Flamengo x Espérance

17 de junho - terça-feira

11hs - Abertura

11hs - Show (a confirmar)

13hs - Fluminense x Borussia Dortmund

16hs - River Plate x Urawa Reds

19 de junho - quinta-feira

18hs - Abertura

19hs - Seattle x Atlético de Madrid

20hs - Show - Botafogo Samba Clube

22hs - Botafogo x PSG

20 de junho - sexta-feira

12hs - Abertura

13hs - Benfica x Auckland

13h30 - Show - DJ Marlboro

15hs - Flamengo x Chelsea

21 de junho - sábado

15hs - Abertura

16hs - Inter Milão x Urawa

17hs - Show (a confirmar)

19hs - Fluminense x Ulsan

22hs - River Plate x Monterrey

23 de junho - segunda-feira

13hs - Abertura

14hs - Show - Suel

16hs - Botafogo x Atlético Madrid

24 de junho - terça-feira

19hs - Abertura

20hs - Show - Arlindinho

22hs - Flamengo x Los Angeles FC

25 de junho - quarta-feira

13hs - Abertura

14hs - Show (a confirmar)

16hs - Fluminense x Mamelodi