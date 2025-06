Shirlen leva medalha com ajuda da 'professora' Rafaela Silva: 'É pra você'

Shirlen Nascimento contou com a ajuda decisiva de Rafaela Silva para conquistar a medalha de bronze no seu primeiro Mundial de Judô na categoria até 57 kg.

O que aconteceu

Shirlen é a sucessora de Rafaela Silva, que agora luta na categoria até 63 kg. Ela estará nos tatames do Mundial de Judô de Budapeste, na Hungria, hoje.

Conhecedora da categoria e das adversárias, Rafaela ajudou Shirlen nos treinos e até no aquecimento. E deu conselhos durante as lutas na busca pela medalha de bronze.

Ao derrotar Maysa Pardayeva, do Turcomenistão, para levar o bronze, Shirlen dedicou a vitória a Rafa. A categoria até 57 kg segue muito bem servida.

Rafa inclusive ressaltou a força mental da companheira na busca pelo bronze.

Ela faz um trabalho muito bom com a psicóloga do clube. A gente viu como ela chegou preparada para encarar um Mundial desse nível. Estou muito feliz por ela ter conseguido manter a tranquilidade, a calma, controlar essa ansiedade do primeiro Mundial. A gente treina, se prepara, e agora vimos o valor dela nesse Mundial. Ela enfrentou a atual campeã do mundo [Haruka Funakubo], que me tirou da Olimpíada, então com certeza estava com um peso nas costas. Passei tranquilidade, simulei as meninas no aquecimento e deu certo. Ela foi minha sparring em Paris, eu sabia o valor que ela tinha na categoria, então eu saí. E estou feliz por ter passado o bastão tão bem.

Rafaela Silva, ao SporTV