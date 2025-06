Sem Paulinho, Palmeiras se reapresenta em Greensboro e inicia preparação para jogo contra o Al-Ahly

O Palmeiras se reapresentou após a estreia na Copa do Mundo de Clubes sem gols contra o Porto, no MetLife Stadium. Após a partida, a delegação palmeirense retornou a Greensboro, na Carolina do Norte, e na tarde desta quinta-feira, fez a primeira atividade, na UNC, de olho no Al-Ahly, próximo adversário do Verdão.

Como de costume, os atletas que foram titulares contra os portugueses permaneceram no hotel para trabalho de recuperação e passaram pelos cuidados dos fisioterapeutas e demais profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. O atacante Paulinho, acionado no segundo tempo, também ficou nas instalações e não foi ao gramado. Ele cumpre um cronograma individualizado de controle de carga, e realizou recovery no hotel.

Os demais jogadores, incluindo Allan, Lucas Evangelista, Raphael Veiga e Flaco López, que entraram no segundo tempo, foram a campo para atividades técnicas com ênfases específicas, como transições e construções de jogadas.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Al-Ahly, pela segunda rodada da competição. A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília), no MetLife Stadium. Ambos os times estão empatados no Grupo A, com apenas um ponto. Pelo critério de desempate, os egípcios ocupam a liderança, enquanto o Verdão é o terceiro colocado.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira pode seguir a estratégia utilizada até aqui e fazer algumas mudanças pontuais na equipe. O treinador não tem nenhum desfalque confirmado e nem suspensos. Gustavo Gómez e Felipe Anderson entram em campo pendurados.

O elenco volta a treinar nesta terça-feira, em dois períodos.