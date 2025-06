São Paulo vê Crespo por detalhes e já tem acordo por dívida antiga

O São Paulo tem negociação bastante avançada para que Hernán Crespo seja o novo técnico do time.

O que aconteceu

O UOL ouviu que o acordo com o treinador argentino está por detalhes. Há a expectativa de que o anúncio seja feito ainda hoje.

A reportagem também ouviu que clube e técnico já tem um acordo pela dívida antiga da época da saída de Crespo do clube, em 2021. O São Paulo vai adicionar o montante aos salários do argentino, que já aceitou a composição.

Crespo chegou a entrar na Fifa contra o clube por causa da dívida, que na época ficava na casa dos R$ 3 milhões. Agora, o montante não é visto como empecilho para o acerto.

O nome do argentino é unanimidade dentro do clube e já foi ventilado em outros momentos de crise na relação com Zubeldía. Ele foi o primeiro a ser procurado pelo São Paulo após a decisão da saída do técnico anterior.

O argentino esteve no Brasil recentemente, onde acompanhou a partida entre a seleção brasileira e o Paraguai direto da Neo Química Arena. Ele esteve acompanhado dos ex-jogadores italianos Zambrotta e Vieri.

Em sua primeira passagem, Crespo dirigiu o time entre fevereiro e outubro de 2021 conquistando o Campeonato Paulista. Foram 53 jogos, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas.