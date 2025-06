São Paulo oficializa saída do técnico Zubeldía e mira contratação de Crespo

O São Paulo oficializou nesta segunda-feira a demissão do técnico Luis Zubeldía. Mesmo com o bom desempenho na Copa Libertadores, o treinador não resistiu aos resultados ruins da equipe no Campeonato Brasileiro. Também deixam o clube os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

"As conversas com o treinador foram realizadas nos últimos dias para que se fosse tomada a decisão, de forma respeitosa. A diretoria permanece reunida para definir qual será a nova comissão técnica da equipe", escreveu o clube em comunicado oficial. "O Tricolor agradece pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado pelos profissionais e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", completa a nota.

Apesar de ter se classificado às oitavas de final da Libertadores com a segunda melhor campanha da fase de grupos, atrás apenas do rival Palmeiras, o São Paulo foi para a pausa do Mundial de Clubes em situação preocupante no Brasileirão. A equipe está em 14ª, com 12 pontos, somente um acima da zona de rebaixamento.

O São Paulo venceu apenas duas partidas em 12 rodadas do Brasileirão. A equipe de Zubeldía empatou seis vezes, metade dos jogos, liderando o quesito até o momento. O tricolor paulista também amarga quatro derrotas, sendo três em sequência nos últimos jogos.

No total, Zubeldía acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas à frente do time paulista, com um aproveitamento de 55,2%. O número superior aos alcançados por técnicos campeões na gestão do presidente Julio Casares, como Dorival Júnior e Crespo, ambos com 54%.

O principal alvo do São Paulo para a vaga de Zubeldía é um velho conhecido, o também argentino Crespo. O treinador de 49 anos está livre no mercado desde a saída do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, em novembro.

Crespo treinou o São Paulo durante nove meses em 2021. Ele chegou em fevereiro e ajudou o time a conquista o Paulistão, findando um jejum de 16 anos sem vencer o Estadual. Ele saiu em outubro após resultados ruins no Brasileiro.

Caso a contratação se confirme, Crespo terá aproximadamente um mês para preparar o São Paulo para a sequência da temporada. O time volta a jogar em 12 de julho, quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.