São Paulo encaminha contratação de Crespo, e anúncio deve ser oficializado em breve

O São Paulo está muito próximo de acertar o retorno de Hernán Crespo ao comando técnico da equipe. Campeão paulista em 2021, o treinador argentino foi escolhido pela diretoria tricolor para substituir Luis Zubeldía, que pediu demissão após sequência de resultados ruins no Campeonato Brasileiro.

A informação foi apurada pela Gazeta Esportiva, que confirmou que as conversas entre clube e treinador avançaram de forma significativa. Restam apenas detalhes burocráticos para que o acordo seja selado e o anúncio oficializado. A expectativa é que isso ocorra entre esta segunda e terça-feira.

Crespo deixou boa impressão em sua primeira passagem pelo Morumbis. Em 2021, comandou o time em 53 partidas, das quais venceu 24, empatou 19 empates e foi superado em dez ? aproveitamento de 57,23%.

O grande destaque foi a conquista do Campeonato Paulista, que encerrou um jejum de mais de oito anos sem títulos vivido pelo Tricolor. Na época, o treinador não resistiu ao desgaste causado pelo calendário intenso e deixou o clube no segundo semestre.

Desde então, o argentino passou por clubes como o Al-Duhail, do Catar, e o Al Ain, dos Emirados Árabes, onde se destacou ao conquistar a Liga dos Campeões da Ásia na temporada 2023/24.

Assim, Crespo retornaria ao São Paulo com a missão de recuperar o time no Brasileirão e liderará-lo nas fases de mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil. A pausa no calendário daria ao técnico tempo para estudar o elenco, sobretudo os jovens talentos como Lucca e Ryan Francisco, antes de uma maratona de jogos decisivos.