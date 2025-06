São Paulo emite comunicado após saída de Zubeldía; veja detalhes

O São Paulo confirmou a rescisão em comum acordo com o técnico Luís Zubeldía na manhã desta segunda-feira. Após 85 jogos no comando do Tricolor, o argentino deixará o clube após sofrer enorme pressão devido aos maus resultados obtidos no Campeonato Brasileiro.

Além do próprio Zubeldía, também deixam o São Paulo os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano. De acordo com o clube, as conversas com o treinador foram realizadas nos últimos dias para que se fosse tomada uma decisão de forma respeitosa.

Por fim, a diretoria de Julio Casares agradeceu os serviços prestados por Zubeldía e disse já estar focada em procurar um novo treinador. Segundo apuração da Gazeta Esportiva, o técnico Hernán Crespo, campeão do Paulistão de 2021 pelo São Paulo, é o nome favorito para assumir o cargo.

Os feitos de Zubeldía no São Paulo

A estreia de Luis Zubeldía no São Paulo foi em 20 de abril de 2024, contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, pela Libertadores. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0 e, posteriormente, acabou se classificando para o mata-mata do torneio sul-americano, em que foi eliminado nas quartas de final, nos pênaltis, pelo Botafogo, que se sagraria campeão.

Em 2024, sob o comando de Zubeldía, o São Paulo também foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, pelo Atlético-MG, e terminou o Brasileirão em sexto lugar, garantindo uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores deste ano.

Fato é que, por enquanto, 2025 também não tem sido um bom ano para o São Paulo sob o comando de Zubeldía. O Tricolor caiu na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras e no Brasileirão está próximo da zona de rebaixamento.

Na Copa do Brasil, o São Paulo avançou às oitavas de final após eliminar o Náutico e enfrentará na próxima fase o Athletico-PR. Já na Libertadores o adversário das oitavas será o Atlético Nacional, da Colômbia, após o Tricolor terminar a fase de grupos como dono da segunda melhor campanha do torneio, atrás somente do Palmeiras.

Veja a nota completa divulgada pelo São Paulo nesta segunda-feira:

"Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira (16), as partes definiram que o técnico Luis Zubeldía não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube.

Foram 85 partidas desde a chegada do argentino de 44 anos, em abril de 2024. No período, o time acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

Também deixam o São Paulo os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

As conversas com o treinador foram realizadas nos últimos dias para que se fosse tomada a decisão, de forma respeitosa.

A diretoria permanece reunida para definir qual será a nova comissão técnica da equipe.

O Tricolor agradece pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado pelos profissionais e deseja sucesso na sequência de suas carreiras"