São Paulo aguarda Zubeldía e tem dez dias para decidir futuro da temporada

O São Paulo não está a par de nenhuma movimentação de Luis Zubeldía para deixar o clube e aguarda o argentino no dia 26 para a volta aos treinos.

O que aconteceu

O Tricolor segue normalmente seu planejamento com folgas previstas até o dia 26. O clube trabalha com o retorno de Zubeldía junto com o elenco para a retomada dos treinos.

O argentino tem sentido a pressão recentemente e não descarta pedir demissão do cargo, segundo informou André Hernan ontem. Zubeldía não tem conseguido fazer o time jogar bem.

Em um primeiro momento, o São Paulo não tinha intenção de demitir o comandante. O Tricolor acredita que os desfalques pesam no desempenho do time e que a culpa não é somente de Zubeldía.

O Tricolor chegou a pensar na saída de Zubeldía no final da primeira fase do Paulistão, mas a equipe se classificou e só foi eliminada na semifinal pelo rival Palmeiras em jogo com pênalti polêmico. Naquele momento, o São Paulo sondou o mercado, mas não avançou com nenhum nome.

Fortes internamente, Dorival Jr e Fernando Diniz estão empregados e não fazem sombra a Zubeldía. A falta de um nome que agrade e esteja no mercado também é fator nessa decisão de permanência por parte do Tricolor.

O São Paulo perdeu os últimos três jogos do Brasileirão, sendo dois dentro do Morumbis: Mirassol e Vasco. A equipe está apenas um ponto acima da zona do rebaixamento.