'São Cláudio': jornais portugueses valorizam empate e exaltam Palmeiras

Se o Palmeiras já teve um goleiro para chamar de 'santo' - como era apelidado Marcos -, ontem (15), na estreia do Mundial de Clubes diante do Porto, o clube alviverde parou em uma atuação digna da honraria católica de Cláudio Ramos - ao menos na opinião da imprensa portuguesa.

O que aconteceu

Após o empate sem gols entre Palmeiras e Porto, a imprensa lusa não poupou adjetivos para a atuação do goleiro portista. O 'A Bola' avaliou que o arqueiro 'vestiu a capa de herói', enquanto o 'O Jogo' apelidou o jogador de 'São Cláudio'.

Na ausência de Diogo Costa, a baliza do FC Porto continua bem entregue. No fim de um primeiro tempo de pouco trabalho, o 12 dos dragões assinou uma monstruosa dupla defesa, negando o 1-0 ao Palmeiras.

O Jogo

Além da defesa destacada pelo jornal português, o Palmeiras teve uma terceira chance no mesmo lance, com Richard Ríos, que viu Francisco Moura evitar o gol em cima da linha. Na sequência, Piquerez ainda assustou em cobrança de falta antes do apito que encerrou a primeira etapa. Ao todo, os palmeirenses finalizaram 17 vezes (5 na meta), contra 11 do Porto (3 na meta).

Os jornais portugueses exaltaram a atuação do Palmeiras e valorizaram o empate. O 'Record' analisou que o time lusitano 'resgatou um ponto valioso', enquanto o 'A Bola' analisou que o Porto 'sobreviveu'.

O FC Porto resgata um valioso ponto na estreia no Mundial de Clubes. Um jogo que até começou equilibrado, acabou por ser de mais sofrimento do FC Porto na fase final, muito pela força de resistência do Palmeiras. Cláudio Ramos evitou o golo brasileiro em muitas ocasiões e sai, como tal, como homem do jogo desta partida.

Record

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta (19), às 13h (de Brasília), quando encara o Al Ahly (EGI), na segunda rodada do Grupo A. No mesmo dia, às 16h (de Brasília), o Porto entra em campo diante do Inter Miami (EUA).