Santos vence duas partidas seguidas como visitante pela primeira vez na temporada

Com a vitória sobre o Fortaleza, na última quinta-feira, por 3 a 2, no Castelão, o Santos saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além disso, foi a primeira vez na temporada que o Peixe conquistou dois triunfos seguidos fora de casa.

Guilherme, Álvaro Barreal e João Ricardo (contra) anotaram os gols da vitória sobre a equipe cearense, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos também derrotou o Vitória no Barradão, no dia 25 de maio, pela décima rodada. Guilherme marcou o único gol da partida.

Antes disso, o Peixe ainda não tinha vencido fora de casa pelo Brasileirão, com cinco derrotas em cinco jogos. Agora, a equipe tem mais vitórias como visitante (2) na competição, do que como mandante (1).

Em 2025, o Santos disputou 15 jogos como visitante, entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Foram nove derrotas, três empates e três vitórias, com apenas 26,6% de aproveitamento.

Além disso, com a vitória na última quinta-feira, o Santos saiu da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Cleber Xavier ocupa a 15ª posição, com 11 pontos, mesma pontuação do Internacional, primeiro time no Z4.

Calendário do Peixe

A partida contra o Fortaleza foi a última do Santos antes da pausa do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes. Agora, o elenco santista vai tirar férias do dia 13 ao 26 de junho, totalizando 14 dias.

Após esse período, a partir do dia 27 de junho, o Santos começará a se preparar para o clássico contra o Palmeiras, seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Os detalhes do jogo, como data e horário, ainda serão confirmados pela CBF em breve.