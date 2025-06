Santos ganha força e avança pela contratação de Igor Vinícius, do São Paulo

O Santos ganhou força na corrida e avançou pela contratação do lateral direito Igor Vinícius, atualmente no São Paulo. O defensor perdeu espaço no Tricolor paulista na atual temporada, e existem negociações para sua chegada ao Alvinegro Praiano.

O Santos se aproximou da contratação de Igor Vinícius em meio à concorrência do Corinthians. Fortaleza e Vasco foram outros clubes que demostraram interesse em Igor Vinícius. O Cruzmaltino foi o único clube que já foi descartado pelo staff do atleta são-paulino.

Igor Vinícius tem contrato com o São Paulo até o final de 2025, mas possui um acordo com a diretoria para deixar o clube já nesta janela de transferências do meio do ano, de graça, como dono de seus direitos econômicos, o que facilitaria para o clube que pretende contratá-lo.

O lateral poderia chegar ao Santos para cobrir a saída de Léo Godoy. O argentino, que pertencia ao Athletico-PR, recebeu uma proposta do Independiente, da Argentina. A oferta foi aceita pelo Furacão. No contrato de empréstimo, existia uma cláusula que forçava o Peixe a liberá-lo em caso de uma proposta de compra de outro clube.

Com a saída de Léo Godoy, o Santos ficou com apenas duas opções para a lateral direita: Aderlan e JP Chermont. Nenhum dos dois, porém, se firmou no time titular. Não à toa, Escobar foi improvisado na posição nos últimos dois jogos da equipe.

A informação sobre a negociação do Santos por Igor Vinícius foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fábio Sormani e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O defensor não tem entrado em campo por estar se recuperando de uma lombalgia. O jogador realizou três ressonâncias no Hospital Albert Einstein no início do tratamento por causa da suspeita de uma inflamação no local, o que foi descartado posteriormente.

Na atual temporada, Igor Vinícius soma 14 jogos e uma assistência com a camisa do São Paulo. O lateral, inclusive, foi formado nas categorias de base do Santos.