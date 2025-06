Santos define valor mínimo por Brazão, mas quer permanência e topa aumento

O Santos definiu um valor mínimo para Gabriel Brazão, mas prioriza a permanência do goleiro titular.

O que aconteceu

O UOL ouviu que o Santos só vai pensar em negociar Gabriel Brazão por propostas de no mínimo 20 milhões de euros (R$ 128 milhões). O Peixe tem 60% dos direitos econômicos.

Apesar de definir uma quantia para cogitar a venda, o Peixe prioriza a permanência. O clube vê Brazão como imprescindível.

O Santos vai conversar com o empresário do goleiro para entender a situação no mercado e oferecer a renovação do contrato. O Peixe quer valorizar um dos destaques do seu elenco com um aumento salarial.

O Peixe já renovou com Gabriel Brazão em novembro, mas admite que o goleiro evoluiu muito nos últimos meses. A situação na tabela do Campeonato Brasileiro seria pior sem ele.

A ideia do Santos é encaminhar a permanência do goleiro, deixando um valor alto como mínimo para transferência na próxima janela de transferências. O parâmetro é Bento, que foi negociado pelo Athletico ao Al-Nassr por 18 milhões de euros (R$ 115 milhões, na cotação atual).

Em alta no mercado

As boas atuações consecutivas de Gabriel Brazão deixam o goleiro do Santos em evidência antes da abertura da janela. O telefone dos empresários não para de tocar.

Há pelo menos quatro clubes interessados, pelo que o UOL apurou. Chelsea (ING), Galatasaray (TUR), Porto (POR) e Torino (ITA) demonstraram interesse.

As propostas oficiais ainda não chegaram ao Peixe. Os agentes evitam leilão e só vão entregar as ofertas se entenderem que o Santos que vender o atleta.

Brazão está feliz no Santos e não faz força para sair. Ele só vai aceitar se for bom para ele e para o Peixe.