Saiba como o Espérance, adversário do Flamengo, se preparou para o Mundial de Clubes

Primeiro time a cruzar o caminho do Flamengo neste Mundial de Clubes, a partir das 22 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Lincoln Financial Field, o Espérance de Túnis, da Tunísia, está longe de ser favorito em um grupo que ainda tem o Chelsea, da Inglaterra, e o León, do México. Apesar disso, chega com autoestima elevada para tentar surpreender os adversários, depois de uma ótima temporada.

Atual campeão da nacional de seu país, o Espérance venceu, como último ato antes de viajar aos Estados Unidos para o Mundial, a Copa da Turquia. Além disso, foi vice-campeão da Liga dos Campeões da África, torneio que já conquistou quatro vezes, a última delas em 2019.

Sem o título continental no período classificatório para o torneio da Fifa, garantiu a classificação via ranking, muito em razão consistência em participações na competição continental, da qual disputou as 14 últimas edições.

Na temporada 2024/2025, o time de Túnis demorou para se encontrar, tanto que teve quatro treinadores. Após frustrações com o português Miguel Cardoso, o tunisiano interino Skander Kasri e o romeno Laurentiu Reghecampf, a situação mudou com a chegada de Maher Kanzari.

Sob o comando do treinador, o Espérance venceu 9 de 12 partidas disputadas ao se acertar com uma eficiente formação 4-3-3, caracterizada por transições de amplitude organizada por seus pontas.

Um dos integrantes do sistema ofensivo é o brasileiro Yan Sasse, autor de 15 gols em 38 jogos na temporada. O gaúcho de Porto Alegre já defendeu as camisas de Vasco, Coritiba e América-MG, seu último time no Brasil, em 2022. No ano seguinte, transferiu-se ao Wellington Phoenix, da Nova Zelândia, antes de ir para a Tunísia.

Outro nome importante do elenco é o argelino Youcef Belali, que tem nove gols e seis assistências. Houssen Tika, responsável por sete assistências, também contribui frequentemente com o poderio ofensivo da equipe.

Fundado em 15 de janeiro de 1919, durante o período colonial francês na Tunísia o Espérance é o clube de futebol mais antigo do país. Surgiu como símbolo de resistência e identidade nacional e foi batizado em homenagem ao café "Espérance", onde foi fundado por um grupo de jovens locais.

Com sede na capital Túnis, rapidamente se tornou uma força dominante no futebol nacional. Desde a criação da liga tunisiana, o clube acumula 29 títulos do campeonato local. Sua torcida, apaixonada e numerosa, é conhecida por transformar o Estádio Olímpico de Radès em um verdadeiro caldeirão nos dias de jogo.

No cenário continental, o clube conquistou pela primeira vez a Liga dos Campeões da Confederação Africana de Futebol (CAF) em 1994 e voltou ao topo da África nas edições de 2011, 2018 e 2019. Essas conquistas consolidaram o clube como uma potência africana.

Como tetracampeão continental, disputou três edições do Mundial de Clubes em seu antigo formato - e que a partir deste passa a ser tratado como Intercontinental. Em 2011, caiu nas quartas de final para o Al-Saad, do Catar.

Sete anos depois, sucumbiu na mesa fase, frente ao Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, que eliminou o River Plate na semifinal e perdeu a decisão por 4 a 1 para o Real Madrid. Na última participação, em 2019, caiu de novo nas quartas, para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Além dos títulos, o Espérance é reconhecido por seu papel formador e sua gestão estável. Ao longo dos anos, revelou inúmeros talentos para o futebol tunisiano e africano, contribuindo com jogadores para a seleção nacional.