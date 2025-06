Rodolfo Bellato se defende de acusações de encenação no UFC Atlanta: "Visão sumiu"

No último sábado (14), Rodolfo Bellato foi alvo de um golpe ilegal desferido por Paul Craig - situação que culminou no confronto acabando sem resultado (no contest). Entretanto, mesmo não tendo infringido as regras como seu adversário, que o acertou com uma pedalada enquanto estava com três apoios no chão, o brasileiro saiu como o grande vilão da história. Acusado de encenar e aumentar a situação a fim de se beneficiar esportivamente, 'Trator', como é conhecido, veio a público se defender.

A crítica mais acintosa talvez tenha vindo de Anthony Smith. Ex-lutador do UFC, o americano acusou Bellato de fingir ter sido nocauteado pelo golpe ilegal para tentar sair do octógono com a vitória por desqualificação. Atento às acusações atreladas ao seu nome, Rodolfo se posicionou através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Direto ao ponto, o meio-pesado (93 kg) brasileiro explicou que a força do golpe ilegal sofrido e inesperado fez com que seu corpo reagisse de forma imediata, com formigamento e até mesmo perda parcial da visão.

"Vi algumas coisas na internet, dizendo que eu fui um ator ali e coisas do tipo. No momento que estava no chão, não esperava tomar um chute na cara (de forma ilegal). Foi um chute forte, quando olhei para o juíz para reclamar, meu corpo todo começou a formigar e minha visão sumiu. Após isso não me lembro de nada. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu nunca faria isso (encenar), eu nunca fugi de guerra. Por que eu simularia algo ganhando o primeiro round?", questionou o brasileiro, em sua conta no 'Instagram'.

Relembre o incidente

Restando poucos segundos para o final do primeiro assalto, o brasileiro foi atingido por uma forte pedalada quando estava com três apoios no chão. Com a luta encerrada precocemente por conta do incidente, as equipes médica e de arbitragem se juntaram para analisar o ocorrido e definir o desfecho do combate. E após análise em conjunto, ficou decidido que a luta não prosseguiria, por falta de condições físicas de 'Trator'. Além disso, o veredito foi de que o golpe ilegal aplicado por Craig não foi intencional, isentando o escocês de uma desqualificação e, consequentemente, atrelando um 'no contest' para a disputa.

Confira o pronunciamento de Trator na íntegra:

"Deus sabe de todas as coisas! A todos os que torcem para mim, eu estou bem de saúde e em breve estarei de volta. Muito obrigado! E vi algumas coisas na internet, dizendo que eu fui um ator ali e coisas do tipo. No momento que eu estava no chão, eu não esperava tomar um chute na cara (de forma ilegal). Foi um chute forte, quando olhei para o juíz para reclamar, meu corpo todo começou a formigar e minha visão sumiu. Após isso não me lembro de nada. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu nunca faria isso (encenar), eu nunca fugi de guerra. Eu bati o peso duas vezes em menos de 30 dias, duas viagens seguidas. Por que eu simularia algo, depois de tudo que passei e além disso ganhando o primeiro round? Enfim. Agradeço a todos os de verdade pelas mensagens positivas. Deus no comando", relatou Rodolfo.

