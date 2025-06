Rival de Rose Namajunas revela que rompeu o ligamento do joelho em derrota no UFC Atlanta

No último sábado (14), Miranda Maverick viu sua ascensão no Ultimate ser freada por uma velha conhecida. Diante da ex-parceira de treinos Rose Namajunas, a wrestler acabou superada na decisão unânime dos juízes e viu sua sequência de até então quatro triunfos na liga ser interrompida. E para piorar a situação, a peso-mosca (57 kg) americana revelou que sofreu uma lesão no joelho durante o combate - que serviu de 'co-main event' do UFC Atlanta.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Miranda revelou que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) ao longo do confronto. A lesão, inclusive, segundo a própria, afetou diretamente seu desempenho - sobretudo no último round. 'Fear The', como é conhecida, explicou que o 'knockdown' sofrido no terceiro assalto, após ter sido golpeada por Rose, foi fruto, também, da falta de estabilidade habitual nas pernas.

"Não foi o resultado que eu queria, mas eu lutei com o que tinha. Meu ligamento cruzado anterior rompeu no segundo round (tenho que assistir novamente para saber exatamente quando, mas acho que foi em uma tentativa de queda). Eu não caí (com o soco), mas as minhas pernas estavam instáveis, então assim que fui atingida no terceiro round, minha perna cedeu. Sou abençoada por ter conseguido chegar até o final da luta e fico honrada que eu compartilhei o cage com a lenda Rose Namajunas. Vou encarar essa pausa com calma, mas vocês me verão novamente! Mas agora é hora de me recuperar e resolver algumas coisas", destacou a americana.

Tempo de molho

Além de interromper sua sequência de quatro vitórias seguidas no UFC, a derrota para Namajunas tende a deixar Miranda de molho por um bom tempo. Afinal de contas, mesmo que opte por um tratamento conservador e não precise passar pela mesa de cirurgia, a wrestler americana ficará afastada de suas atividades e treinos diários por alguns meses. Sendo assim, a depender do grau da ruptura, a tendência é que Maverick só volte a competir nos octógonos na temporada 2026.

