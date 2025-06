Técnico do Botafogo cita principal problema em vitória sofrida na estreia

Do UOL, em São Paulo

O técnico Renato Paiva, do Botafogo, listou a principal dificuldade em sua equipe na vitória sofrida diante do Seattle Sounders, jogo que marcou a estreia da equipe brasileira no Mundial de Clubes.

Hoje, o nosso desempenho não foi muito bom porque não ficamos com a bola, e nosso DNA é ter a bola. Sem a bola, você vê os adversários jogarem bem, e foi o que aconteceu. Eu tinha dito que eles [Seattle Sounders] sabiam o que fazer com a bola, e sofremos por causa disso Renato Paiva

O que mais ele disse?

Volta do vestiário. "No 2º tempo, não conseguimos ter intensidade para começar a procurar o gol e manter o resultado. Sentimos um pouco o cansaço e tivemos alguma dificuldade para controlar a intensidade e agressividade do adversário."

Nervosismo. "Não foi um bom jogo, mas o primeiro jogo nesta competição é sempre difícil por causa da ansiedade."