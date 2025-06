Renato Paiva admite atuação ruim do Botafogo em estreia e promete melhora contra o PSG

Com gols de Jair e Igor Jesus, o Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2 a 1 neste domingo, no Lumen Field, pela primeira rodada da Copa do Mundo de clubes. Após ir para o intervalo com um 2 a 0 favorável no placar, o Glorioso voltou desatento para a segunda etapa e sofreu uma grande pressão da equipe norte-americana. Na coletiva de imprensa após o jogo, o técnico Renato Paiva reconheceu o desempenho ruim.

"O jogo teve duas caras. No primeiro tempo não entramos muito bem, mas fomos tomando conta do jogo. O primeiro gol foi nos tranquilizando, e tivemos duas oportunidades, uma do Igor e outra do Telles, em que poderíamos ter feito mais gols. O Seattle não teve grandes oportunidades de gol. Porém, no segundo tempo, caímos muito por questões físicas. Não conseguimos lidar com a agressividade e a intensidade do nosso adversário. As substituições não funcionaram tão bem, em especial o Correa, que estava parado e nós queremos lhe dar estes minutos em competição", analisou Renato Paiva.

Melhora contra o Paris Saint-Germain

Em seguida, Renato Paiva projetou o duelo contra o PSG, na próxima quinta-feira. O técnico português afirmou que, para confrontar os franceses, o Botafogo será obrigado a corrigir os erros que cometeu contra o Seattle.

"As correções vão ter que ser feitas. São três dias e nós temos que fazer essas correções dentro do momento de recuperação da maior parte dos atletas. Temos que olhar de fato para esses erros, que não podem acontecer com um adversário como o PSG, como é óbvio. Não ter a bola também nos levou para este tipo de situação. Nós tivemos muita atenção ao ver o jogo do PSG, uma grande equipe, um coletivo muito forte, que tem muita forma de jogar e de atacar", declarou Paiva.

Com três pontos, o Botafogo lidera o Grupo B da Copa do Mundo de clubes junto com o Paris Saint-Germain. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, na Califórnia.