Próximo jogo do Flamengo no Mundial de Clubes: horário e onde assistir

Do UOL, em São Paulo

O Flamengo volta a campo pela Copa do Mundo de Clubes na sexta-feira (20) contra o Chelsea, às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos EUA.

As duas equipes estão no Grupo D do Mundial. Espérance e Los Angeles FC completam a chave.

A rodada final do grupo vai acontecer na próxima terça-feira (24). O Flamengo terá pela frente o Los Angeles FC, enquanto o Chelsea enfrenta o Espérance.

Próximo jogo do Flamengo no Mundial