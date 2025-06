Primo de Khabib abre o jogo sobre negociações entre UFC, Topuria e Makhachev; entenda

Uma eventual superluta entre Ilia Topuria e Islam Makhachev foi, possivelmente, o tema mais debatido entre fãs e especialistas de MMA durante o primeiro semestre desta temporada. Mas ao que tudo indica, há muitos detalhes atrelados ao assunto que não vieram à tona para o grande público. E prova disso é que alguns destes pormenores foram revelados por Umar Nurmagomedov. Primo de Khabib, o atleta russo abriu o jogo sobre os bastidores das negociações entre as partes envolvidas.

Em entrevista ao canal do Youtube 'Adam Zubayraev', Umar relembrou que Hunter Campbell, Diretor de Negócios e Vice-Presidente Executivo do UFC, viajou até o Daguestão para conversar pessoalmente com Makhachev e seu empresário. E, segundo o relato do companheiro de equipe e amigo de Islam, a intenção da maior liga de MMA do mundo era convencer o principal pupilo de Khabib a subir para os meio-médios (77 kg) e, assim, abrir espaço para Topuria, ao menos na teoria, reinar entre os pesos-leves (70 kg).

Caso verídico, o relato de Umar isentaria Makhachev da fama de 'fujão', atribuída por Topuria e corroborada por grandes nomes do ramo, como Chael Sonnen. Apesar de realmente ter o desejo de se tornar bicampeão em duas categorias diferentes, o principal pupilo de Khabib não queria abrir mão do seu cinturão até 70 kg. Segundo seu parceiro de treinos, inclusive, Islam ainda tem em mente a intenção de voltar a competir nos pesos-leves futuramente, independentemente de como sua aventura nos meio-médios transcorrer.

"O (Hunter Campbell) veio (ao Daguestão) visitar o Islam. Ele é super dedicado ao trabalho, foi ele que tirou a luta entre Khabib e Conor do papel. Ele voou até aqui e, sinceramente, não sei nem se posso falar isso, mas eles (UFC) queriam que o Islam subisse. Eles querem fazer o Topuria campeão nos pesos-leves, não porque o Islam queria subir, mas porque eles querem que ele (Topuria) seja o campeão lá. Eles acreditam que ele realmente consegue vender lutas. O plano era: se o Belal vencesse, Islam defenderia o título até 70 kg contra o Topuria. Mas com o Belal fora de cena, Islam sobe para 77 kg para se tornar bicampeão. Ele não queria (abrir mão do cinturão). Ele não tinha a intenção de abdicar. Ele ainda quer lutar com 70 kg também", destacou Umar.

Charles pode arruinar os planos

Invicto no MMA e com grande potencial comercial, Topuria pode se sagrar campeão dos leves - a divisão mais popular da liga - no UFC 317. Mas os eventuais planos da empresa em transformar 'El Matador' em um grande astro da modalidade podem ser arruinados por Charles 'Do Bronx'. Mesmo na condição de franco azarão para o combate, o brasileiro entrará em ação no dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), disposto a retomar o posto de soberano na categoria que já foi seu. Ilia, por sua vez, ex-campeão peso-pena (66 kg), tenta adicionar mais um grande oponente e título ao seu currículo para ampliar ainda mais seu legado.

