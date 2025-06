Presidente do Fluminense comenta lesão de Soteldo: "Ela aconteceu depois da contratação"

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, abriu o jogo sobre a contratação do atacante venezuelano Yeferson Soteldo. O atleta teve uma lesão "grau 2" no tendão da coxa esquerda, sofrida na derrota da Venezuela por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, no dia 10 de junho, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

"A lesão aconteceu depois da contratação. Ele jogou contra a Bolívia, não sentiu nada, a gente vinha falando, enfim. Essas contratações de meio de temporada, você utiliza os exames que o atleta realizou na pré-temporada no clube que ele estava, depois você repete. Os exames são feitos normalmente no início das temporadas, então esses exames a gente tinha total ciência de que estavam ok", disse Bittencourt à ESPN.

"Ele chegou na madrugada do dia seguinte ao jogo com o Uruguai, e quando chegou nos relatou que sentiu incômodo, mas que entendia que estava 100%, mas assim que ele chegou, é um dever do nosso departamento médico fazer os exames", continuou.

O mandatário ainda deseja contar com Soteldo para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Segundo Bittencourt, a lesão é considerada pequena.

"Ele falou que estava sentindo incômodo na parte posterior da coxa, o departamento médico fez o exame e constatou uma lesão. Se a gente não tivesse feito o exame, talvez ele, por estar acostumado às vezes até a jogar com dores, talvez ele até aumentasse a gravidade dessa lesão. É uma lesão pequena, está sendo tratada em três períodos, a gente tem até a esperança de que ele consiga jogar no Mundial", finalizou.

O Fluminense estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira, contra o Borussia Dortmund, da Alemanha. A bola rola a partir das 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Além do clube alemão, o Tricolor Carioca medirá forças com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e com o Ulsan HD, da Coreia do Sul, no Grupo F da competição.