Presidente da CBF se encontra com Leila Pereira e acompanha estreia do Palmeiras no Mundial

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, está nos Estados Unidos para acompanhar os brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Neste domingo, ele se encontrou com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para acompanhar a estreia do Palmeiras no torneio, contra o Porto.

O duelo entre o Verdão e o time português terminou empatado sem gols, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Antes de assistir ao jogo do time paulista, Xaud esteve presente na cerimônia de abertura da competição, realizada no Hard Rock Stadium, em Miami, no sábado, com o jogo entre Al-Ahly e Inter Miami, que terminou empatado sem gols.

"Na torcida pelos clubes brasileiros! Hoje prestigiando o Palmeiras ao lado da presidente Leila Pereira", registrou Xaud em uma foto ao lado da presidente do Verdão.

Além do Palmeiras, os outros brasileiros que disputam o Mundial são Botafogo, Flamengo e Fluminense. Esses dois últimos estreiam no Mundial apenas nesta segunda-feira, em confrontos contra o Borussia Dortmund e Esperance (TUN), no MetLife e Lincoln Financial Field, na Filadélfia, respectivamente.

"Estou nos Estados Unidos para acompanhar de perto os nossos clubes e prestigiar essa grande competição. Desejo sorte a todos! Que possamos mostrar, mais uma vez, por que o futebol brasileiro está entre os maiores do mundo. Vamos Brasil!", escreveu Xaud em seu perfil no Instagram.

A presidente Leila Pereira apoiou publicamente a candidatura de Samir Xaud na CBF. Sem oposição, ele assumiu a presidência do órgão no fim de maio, após o afastamento de Ednaldo Rodrigues.