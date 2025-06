Vitória no Mundial rende R$ 11 milhões ao Botafogo; Palmeiras fatura metade

Os dois brasileiros que já estiveram em ação nos EUA ganharam, somados, US$ 3 milhões (R$ 16,7 milhões, na cotação atual) por seus resultados na estreia na Copa do Mundo de Clubes.

Cofres cheios

O Botafogo assegurou US$ 2 milhões (R$11,12 milhões) por sua vitória sobre o Seattle Sounders. O Alvinegro carioca superou o time da MLS por 2 a 1, com gols de dupla que está próxima a ser vendida.

O Palmeiras, por sua vez, terá direito a metade deste valor. O Alviverde martelou o Porto e não saiu do zero, mas embolsará US$ 1 milhão (R$ 5,56 milhões) por não ter sido derrotado no primeiro duelo.

A Fifa paga bônus aos times por cada vitória ou empate na fase de grupos do Mundial. Os valores são cumulativos e se somam à cota de US$ 15,21 milhões (R$ 84,6 milhões) que os clubes já garantiram apenas pela participação no torneio.

Flamengo e Fluminense também podem faturar em suas estreias. O Rubro-negro vai a campo hoje para enfrentar o Espérance, da Tunísia, às 22h (de Brasília), enquanto o Flu disputa seu primeiro jogo amanhã, contra o Borussia Dortmund, às 13h.

A vaga nas oitavas da Copa de Clubes rende US$ 7,5 milhões (R$ 41,7 milhões).

Bônus por fase do Mundial