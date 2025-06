Paul Craig absolve Rodolfo Bellato de acusações de encenação no UFC Atlanta

Pivô da maior polêmica do mundo das artes marciais no último final de semana, Rodolfo Bellato ganhou um apoio importante na batalha para se defender das críticas que vem sofrendo. Outra parte envolvida no caso, ocorrido no UFC Atlanta, no sábado (14), o escocês Paul Craig saiu em defesa do brasileiro e o absolveu das acusações de encenação.

Alvo de um golpe ilegal aplicado por Paul Craig no combate entre eles no UFC Atlanta, no último sábado, Rodolfo se transformou no grande vilão da história para parte da comunidade do MMA. Isso porque boa parte dos fãs e especialistas acusam o meio-pesado (93 kg) paulista de exagerar na reação à pedalada lançada pelo escocês quando ele estava com três apoios no chão, a fim de se beneficiar esportivamente e sair com a vitória, o que acabou não acontecendo.

"Algumas pessoas me mandaram mensagem e estão falando que pareceu um pouco de fingimento, como se ele estivesse atuando um pouco. Não acho que nenhum lutador procure uma saída fácil nesse esporte. Todos nós somos lutadores, todos nós estamos no UFC no auge de nossas carreiras, e nós estamos procurando performar. Mas eu posso ver onde as pessoas estão olhando para isso como se parecesse um pouco fingimento, como se ele tivesse se jogado. Não quero pensar isso, mas eu preciso assistir novamente. É minha culpa, tanto quanto é culpa dele. Nós não deveríamos estar procurando persegui-lo se ele ajoelhou. Foi um golpe ilegal (meu)", ponderou Craig, na coletiva de imprensa pós-show.

Relembre o incidente

Restando poucos segundos para o final do primeiro assalto, o brasileiro foi atingido por uma forte pedalada quando estava com três apoios no chão. Com a luta encerrada precocemente por conta do incidente, as equipes médica e de arbitragem se juntaram para analisar o ocorrido e definir o desfecho do combate. E após análise em conjunto, ficou decidido que a luta não prosseguiria, por falta de condições físicas de 'Trator'. Além disso, o veredito foi de que o golpe ilegal aplicado por Craig não foi intencional, isentando o escocês de uma desqualificação e, consequentemente, atrelando um 'no contest' para a disputa.

