Palmeiras faz 'jogo de Brasileirão' no Mundial e sobra contra Porto cansado

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras da estreia do Mundial de Clubes teve semelhanças com o time que se impõe contra os rivais do Brasileirão.

Jogo de Brasileirão?

O Palmeiras ditou o ritmo da partida contra o Porto nos Estados Unidos. A equipe de Abel Ferreira soube controlar as investidas do adversário, teve mais a bola e criou mais contra um rival que demonstrou algumas fragilidades. O cenário foi contrastante com atuações recentes de equipes brasileiras contra europeias.

O físico também pesou a favor dos brasileiros. O Palmeiras, em meio de temporada, cresceu, principalmente, na reta final de cada tempo. O Porto, por outro lado, está em fim de temporada e se mostrou cansado nos momentos finais de cada etapa, quando o goleiro Cláudio Ramos precisou brilhar — foram três milagres.

Viemos para mostrar que somos o Palmeiras, sabemos da nossa capacidade. Mostramos que podemos bater de frente com qualquer time. Conseguimos impor o nosso jogo, finalizamos, mas faltou o gol. Estêvão, em entrevista coletiva

A imposição do Palmeiras foi a mesma dos jogos no Brasil, mas os erros também. A equipe criou muitas chances, mas pecou nas finalizações. Quando Cláudio Ramos não salvou, a pontaria não foi a mais precisa e ajudou a manter o 0 a 0 no placar.

O sentimento após o fim do jogo foi dividido. Abel Ferreira se disse orgulhoso, mas frustrado ao mesmo tempo por causa do resultado final.

Vamos jogar sempre da nossa forma, pressionamos o adversário, propomos o jogo, contra-atacamos quando nos deixam. Quando não estão bem preparados na bola parada, somos fortes. Não somos excepcionais em um ponto específico, mas somos equilibrados em todos. Frustração pelo resultado, mas o futebol é assim, mágico por isso. Sentimento de orgulho porque sabia que os jogadores iam jogar do nosso jeito. Orgulho por um lado pelo o que fizemos e frustrado pelo resultado. Abel Ferreira, em entrevista coletiva

Vida mais fácil pela frente?

O Palmeiras enfrentará Al Ahly e Inter Miami nos outros dois jogos da fase de grupos. As duas equipes também empataram por 0 a 0 na primeira rodada em jogo de "trocação" onde mostraram fragilidades defensivas.

Favorito ao lado do Porto no grupo, o Palmeiras deve brigar pela liderança do grupo gol a gol contra os portugueses. Caso os dois vençam Al Ahly e Inter Miami nos duelos finais, somarão os mesmos sete pontos, e o primeiro critério de desempate será o número de gols a favor. É aí que eficácia nas finalizações passará a ser determinante para o alviverde.

