Palmeiras ficou devendo futebol? Colunistas divergem e esquentam debate

O Palmeiras ficou devendo futebol no empate sem gols contra o Porto na estreia no Mundial de Clubes?

No Posse de Bola, os colunistas Mauro Cezar Pereira e Danilo Lavieri divergiram sobre a atuação do Verdão e esquentaram o debate.

Mauro Cezar: "O Porto é notadamente o pior europeu. O Palmeiras, tendo muito mais perna no final do jogo, porque o Porto pregou, não conseguiu vencer porque continua sendo um time dependente de cruzar bola para o Flaco López, apesar de todas as contratações feitas. O Palmeiras investiu horrores e o jogo é o mesmo, não muda — o Palmeiras tem que apresentar mais futebol. Faltou futebol mesmo, repertório, jogadas, construção de jogada, situações de gol, não cria, é bola cruzada. Então, tem o copo meio cheio, porque foi melhor, mais inteiro, teve chance de ganhar. Por outro lado, era para vencer o Porto e não venceu, acabou sendo uma jornada não tão boa".

Lavieri: "Mauro, eu entendo a diferença do Porto, realmente é o pior europeu, mas ontem o Botafogo, por exemplo, venceu e sofreu mais contra o Seattle do que o Palmeiras contra o Porto. Então, para mim, a análise continua sendo que o Palmeiras fez um bom jogo, porque o Seattle é muito pior que o Porto".

Mauro: "Mas eu não estou falando o Botafogo".

Lavieri: "Estou comparando o nível dos brasileiros".

Mauro: "Estou falando do Palmeiras, o Botafogo é daqui a pouco. Você está colocando no debate um time que não estou citando, que é o Botafogo".

Lavieri: "É que se a gente analisa só o Palmeiras e o Porto sem olhar o contexto do campeonato, aí fica injusto. O Palmeiras jogou melhor".

Mauro: "Eu não quero que misture os assuntos que estou abordando, a pergunta foi sobre o Palmeiras, na hora do Botafogo eu falo do Botafogo. Você está falando dos dois, eu estou falando do Palmeiras. Essa defesa incondicional não vai colar comigo".

Lavieri: "Não é defesa incondicional. Aí você está viajando, Mauro, desculpa. Não é defesa incondicional".

Mauro: "Você está falando do Botafogo para minimizar a crítica que eu fiz ao Palmeiras. Desculpa, mas é o que eu estou entendendo".

Lavieri: "Não é isso".

Mauro: "Tudo bem, beleza. Se não é, não é".

