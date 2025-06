Pai vê "boa chance" de Neymar ficar no Santos, mas cita europeus interessados

O Santos vive a expectativa de renovar com Neymar, mas outros clubes, entre eles alguns europeus, também estariam interessados em contar com o meia-atacante. Pelo menos é o que afirma o pai do craque. Nesta segunda-feira, Neymar Pai voltou a abordar o futuro do filho.

O camisa 10 tem contrato com o Santos apenas até o próximo dia 30 de junho, e o pai do astro revelou que existe uma "boa chance" do jogador permanecer no clube. Recentemente, o empresário também havia dito que deseja que Neymar fique no Alvinegro Praiano.

"Há uma boa chance de ele ficar no Santos. Estou trabalhando para isso. Isso não me impede de ouvir outros clubes", afirmou Neymar Pai em entrevista ao jornal francês L'Équipe.

Apesar de classificar como "boa" a chance de Neymar permanecer no Santos, o pai do craque destacou que conversará com os demais clubes que estão interessados em contratá-lo. Ele ainda disse que alguns clubes que disputam a Liga dos Campeões mostraram interesse em contar com o meio-atacante.

"Vejo um mercado interessado. Esta semana, vamos a Miami conversar com os clubes. Temos que ouví-los e decidir o que vamos fazer. Sim, existem clubes europeus [interessados]. Alguns estão competindo na Liga dos Campeões. Eles sabem que ele [Neymar] é capaz de fazer uma ótima temporada, porque o sinal está verde. Mas o mercado brasileiro também é interessante", concluiu Neymar Pai.

O Santos, claro, também busca a renovação de Neymar. O presidente Marcelo Teixeira está conversando com o estafe do jogador para tentar ampliar o vínculo do camisa 10 pelo menos até a Copa do Mundo de 2026.

Neymar voltou ao Santos no final de janeiro. Desde então, disputou 13 partidas, incluindo o amistoso com o RB Leipzig. Neste período, sofreu duas lesões musculares, uma delas que o obrigou a ficar de fora da semifinal do Paulista, contra o Corinthians, ocasião em que o Peixe foi eliminado.

Nesta passagem, ele fez três gols e deu três assistências. A última aparição do craque foi na derrota de 1 a 0 para o Botafogo. Na ocasião, ele foi expulso no segundo tempo após receber dois cartões amarelos.

Em coletiva na última quinta-feira, após o duelo contra o Fortaleza - o qual Neymar não jogou, pois estava suspenso -, o técnico Cléber Xavier revelou ansiedade pela renovação do meia-atacante e disse que espera poder revê-lo na reapresentação do elenco, marcada para o próximo dia 27 de junho (sexta-feira).