Onde vai passar Flamengo x Espérance pelo Mundial? Como assistir ao vivo

O Flamengo estreia contra o Espérance hoje, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? A partida será transmitida pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Flamengo e Espérance estão no Grupo D da Copa do Mundo de Clubes, que conta também com Chelsea e Los Angeles FC. Os dois primeiros colocados avançam ao mata-mata.

O Rubro-Negro garantiu a vaga como campeão da Libertadores de 2022. E chega ao Mundial com a liderança do Brasileirão sob o comando de Filipe Luís.

Do outro lado, o Espérance vem empolgado: são 11 partidas sem derrota. Com direito ao título da Copa da Tunísia e boa campanha na Champions da África.

Flamengo x Espérance -- Mundial de Clubes 2025