Onde vai passar Boca Juniors x Benfica pelo Mundial de Clubes? Como assistir

Boca Juniors e Benfica medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O duelo é válido pelo Grupo C da Copa do Mundo de Clubes. Boca Juniors e Benfica dividem espaço com Bayern de Munique e Auckland City.

O Boca entra na competição como vice-líder da Conmebol no ranking dos últimos quatro anos, apesar de ter sido eliminado precocemente na Libertadores atual. Os argentinos buscam retomar o protagonismo internacional.

O Benfica quer iniciar o torneio sem tropeço. A equipe chegou ao Mundial após terminar a temporada nacional como segundo colocado, brigando até o fim com o Sporting pelo título.

Boca Juniors x Benfica -- Mundial de Clubes 2025