No ginásio do Corinthians, Seleção feminina abre preparação para a AmeriCupW

A Seleção feminina já se apresentou para os treinos visando a AmericupW no Ginásio Wlamir Marques, casa do Corinthians. Atual campeão do torneio, o Brasil defende o título em Santiago de 28 de junho a 6 de julho.

Parte do elenco iniciou os trabalhos no domingo e outras atletas têm apresentação prevista para segunda-feira. Kamilla e Damiris, que atuam na WNBA, encontrarão o grupo apenas na capital chilena.

Começamos os trabalhos visando a disputa da AmeriCupW de 2025! ?? Parte do grupo da Seleção Brasileira feminina se apresentou em São Paulo neste domingo, 15, para o início da preparação. O restante do grupo se apresenta ainda na noite deste domingo e no decorrer da... pic.twitter.com/NHrbrkeuB5 ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) June 15, 2025

A Seleção sub-19, que disputará a Copa do Mundo em julho, treina com a equipe adulta na primeira semana, antes de se apresentar em Barueri.

Pela primeira vez, a FIBA destinará a vaga direta para a Copa do Mundo de 2026 apenas ao campeão da AmericupW. O torneio também classifica do segundo ao sexto para o Pré-Mundial, última chance de garantir presença.

Neste domingo, às 17h (de Brasília), o Brasil enfrenta o Canadá em amistoso preparatório na Arena Mercado Livre Pacaembu. O duelo será uma das atrações do Jogo das Estrelas da LBF.

A delegação brasileira embarca para o Chile em 25 de junho e estreia no dia 28, às 15h10, diante da Argentina. Completam o grupo Canadá, El Salvador e República Dominicana.