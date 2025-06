Mundial: Falta de estrutura nos EUA surpreendeu funcionários do Real Madrid

O The Gardens North County District Park, em Miami, é a casa do Real Madrid nos Estados Unidos durante o Mundial de Clubes. No entanto, há um ano atrás, o local não estava nem perto de estar apto a receber um grande clube de futebol, de acordo com o relato de funcionários do clube para o jornal 'Marca'.

O que aconteceu

A falta de estrutura do local surpreendeu os representantes do Real Madrid quando viajaram a Miami há um ano. O próprio clube espanhol investiu - e contou com apoio governamental - em melhorias no local.

O parque que recebe o Real Madrid tem dez campos, mas nenhum deles tinha grama de alta qualidade. Uma das principais reformas foi a adaptação de dois deles, que também ganharam um sistema de drenagem rápida.

O Real Madrid também construiu várias estruturas temporárias no local. Além de uma academia móvel, o clube precisou fazer instalações mais simples, como duchas e vestiários.

Inaugurado em 2019, o parque municipal foi projetado para atender o padrão Fifa. Além do Mundial de Clubes, o local já abrigou clubes e seleções em diversas competições internacionais - e deve servir como centro de treinamento também na Copa do Mundo.