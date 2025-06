Mesmo fora da zona, Santos ainda tem campanha inferior em relação ao ano do rebaixamento

Com duas vitórias nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro, o Santos vai passar a pausa para o Mundial de Clubes fora do Z4. Mesmo assim, a campanha do Peixe na competição ainda é inferior em relação ao ano do rebaixamento.

Em 2023, ano em que o Peixe caiu para a Série B, a equipe era a 13ª colocada após 12 jogos, com 13 pontos somados. O Alvinegro tinha três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 36,11%. O clube terminou na 17ª posição, com 43 pontos.

Nessa temporada, o Santos ocupa a 15ª posição no Brasileirão, com 11 pontos conquistados. Foram três vitórias, dois empates e sete derrotas, em 12 rodadas, com 30,55% de aproveitamento. O Peixe ficou na zona de rebaixamento em nove rodadas e estava no Z4 desde a quinta.

NO AR! ? Os #BastidoresSantosTV chegaram com tudo o que rolou na vitória de ontem! Assista completo em https://t.co/04GPes5dBK pic.twitter.com/tXiicQxzu7 ? Santos FC (@SantosFC) June 14, 2025

Na última quinta-feira, a equipe do técnico Cléber Xavier venceu o Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 3 a 2, no Castelão, e saiu da zona do rebaixamento.

Ainda no primeiro tempo, Guilherme e Álvaro Barreal abriram o placar para os visitantes. Yago Pikachu marcou duas vezes na segunda etapa para empatar. Já na reta final, após finalização de Benjamín Rolheiser, a bola explodiu na trave e bateu nas costas do goleiro João Ricardo, que fez contra.

Mesmo fora da zona de rebaixamento, o Peixe tem a mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro do Z4.

Após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes, o próximo compromisso do Santos no Campeonato Brasileiro é contra o Palmeiras, pela 13ª rodada, na Vila Belmiro. A data da partida ainda não foi confirmada.