Mauro: Flamengo, Botafogo e Palmeiras têm que 'subir a régua' no Mundial

Em participação na Live do Flamengo, Mauro Cezar Pereira afirmou que a exigência deve ser maior sobre Flamengo, Palmeiras e Botafogo, devido aos grandes investimentos para a temporada.

O colunista analisou, ainda, que no Mundial de Clubes as equipes têm uma oportunidade muito rara diante de si e devem buscar algo além do que apenas vitórias.

O Flamengo tem que aproveitar esse momento para duas coisas: tentar vencer e deixar uma imagem positiva, mostrar um bom futebol. Isso é importante, é um cartão de visitas importante. Não é só vencer. É vencer e jogar bem, mostrar que fora da Europa você tem times que praticam um bom futebol. O Flamengo tem todas as condições para isso.

É uma oportunidade para todo mundo, que tem que ser aproveitada. É um intercâmbio muito raro e é a coisa mais legal da competição. A chance de título para os não europeus é teórica. [...] A gente tem que começar a botar a régua de Flamengo e Palmeiras, e Botafogo, também - pelo investimento - lá em cima. O River Plate, também. É um investimento absurdo, então tem que jogar bola, tem que apresentar mais.

Mauro Cezar Pereira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista à Live do Flamengo na íntegra