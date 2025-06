Marlon Freitas admite atuação abaixo, mas celebra vitória do Botafogo: "Importante foi o resultado"

O Botafogo estreou com vitória na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, neste domingo. Os alvinegros bateram o Seattle Sounders (EUA), neste domingo, por 2 a 1, pelo Grupo B, no Lumen Field, em Seattle. Jair e Igor Jesus fizeram os gols do Glorioso, enquanto Roldan marcou para o adversário. O volante Marlon Freitas admitiu que a equipe teve uma atuação abaixo do ideal, mas celebrou a vitória

"O importante foi o resultado. A gente sabe que não fez um bom jogo. Sofremos bastante. Temos que tirar lições, muitas. São três pontos importantes. Tirar essa ansiedade que às vezes atrapalha. Agora, é se recuperar e trabalhar bem pensando no próximo jogo", disse.

Os cariocas fizeram um bom primeiro tempo e abriram vantagem no placar, aos 28 minutos do primeiro tempo. Aos 44, Igor Jesus ampliou. No entanto, o Botafogo sofreu na etapa final e viu os donos da casa pressionarem pelo empate. Contudo, o Seattle só conseguiu diminuir o prejuízo aos 30 do segundo tempo. Marlon Freitas já projetou o que o Botafogo precisa fazer visando o jogo contra o PSG.

"Vamos fazer uma análise mais profunda do jogo, com vídeos. Precisamos mudar muitas coisas para não cometer tantos erros. Temos que melhorar individualmente e coletivamente para que possamos conquistar nosso objetivo, que é a classificação", declarou.

O Botafogo agora enfrenta o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, nesta quinta-feira, às 22 horas (de Brasília), em Los Angeles. O jogo vale a liderança isolada da chave já que ambos os times somam três pontos.