Marcinho faz dois, Chapecoense derrota Ferroviária e encosta no G-4 da Série B

A Chapecoense fez valer o mando de campo e reencontrou o caminho das vitórias, ao bater a Ferroviária por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, na Arena Condá, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Marcinho foi o nome do jogo, marcando os dois gols do triunfo alviverde.

Com o resultado, a Chape chegou aos 19 pontos e subiu para a sétima colocação, ficando a apenas dois do G-4 - zona que atualmente tem o Coritiba em quarto lugar, com 21. Já a Ferroviária conheceu sua sexta derrota na competição e caiu para o 14º lugar, permanecendo com 15.

A Ferroviária surpreendeu na Arena Condá com um início de jogo bastante intenso e organizado, controlando a posse e impondo volume ofensivo. Com boa circulação no meio-campo, o time visitante criou oportunidades relevantes para abrir o placar. A melhor delas veio aos 18 minutos, quando, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Netinho na entrada da área. O meia bateu de primeira e carimbou o travessão.

Mesmo sendo dominada, a Chapecoense mostrou eficiência e soube aproveitar uma das poucas brechas oferecidas pela defesa adversária. Aos 28, Maílton escapou pela direita e encontrou Marcinho com liberdade. O camisa 11 limpou a marcação e bateu cruzado, vencendo Dênis Júnior e colocando os donos da casa em vantagem, num momento em que o cenário do jogo apontava claramente para o domínio grená.

Apesar do gol sofrido, a Ferroviária não perdeu o controle emocional e manteve o protagonismo nas ações ofensivas. Albano e Thayllon tentaram responder ainda antes do intervalo, mas esbarraram na boa organização defensiva da Chape, que optou por se compactar e explorar os espaços deixados. A primeira etapa terminou com a Chapecoense à frente no placar, mas com a Ferroviária deixando a impressão de que poderia mais.

Na volta do intervalo, a Chapecoense mostrou outra postura e assumiu o controle das ações. Logo aos sete, o time catarinense transformou a melhora em resultado. Em nova jogada pela direita, Maílton cruzou com precisão, e Marcinho, bem posicionado na área, subiu para cabecear e marcar seu segundo gol na partida, ampliando para 2 a 0 e consolidando a boa fase da equipe no jogo.

O segundo gol teve impacto direto no ritmo da Ferroviária, que perdeu intensidade e viu a Chapecoense crescer em confiança. Com mais espaços, o time alviverde passou a ditar o ritmo e quase chegou ao terceiro com Neto Pessoa, que recebeu na área mas finalizou mal, desperdiçando boa chance de ampliar o marcador na Arena Condá.

Nos minutos finais, a Ferroviária conseguiu diminuir o placar e reacender a disputa. Aos 37 minutos, Juninho aproveitou o rebote de Léo Vieira e, de primeira, finalizou com categoria no fundo da rede, descontando para os visitantes. O gol deu novo ânimo ao time grená, que tentou pressionar na base do abafa, mas ainda assim esbarrou na bem postada defesa da Chapecoense, que conseguiu segurar o resultado até o apito final e garantir uma vitória importante dentro de casa.

Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Botafogo na sexta-feira, às 19h, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP). No sábado, às 20h30, a Ferroviária recebe o CRB, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 X 1 FERROVIÁRIA

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Eduardo Doma (Everton), Bruno Leonardo e Victor Caetano (Jhonnathan); Maílton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augsuto (Ítalo) e Walter Clar; Marcinho (Marlon) e Neto Pessoa (Mailson). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Edson Lucas (Kevin); Netinho (Ian Lucas), Ricardinho (Alencar) e Albano; Thayllon (Ronaldo), Carlão e Thiago Lopes (Juninho). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Marcinho, aos 28 minutos do primeiro tempo, e aos sete minutos do segundo tempo. Juninho, aos 37 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Ítalo, Victor Caetano e Gilmar Dal Pozzo (técnico) (Chapecoense); Ronaldo Alves (Ferroviária).

ÁRBITRO - André Luiz Policarpo Bento.

RENDA - R$ 97.435,00.

PÚBLICO - 4.371 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).