Marcelo Freitas valoriza período de adaptação na Portuguesa

A equipe da Portuguesa se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no Centro de Treinamento do Parque Ecológico, após a partida do último final de semana, contra o Pouso Alegre, pela nona rodada da Série D.

Com o próximo compromisso marcado apenas para o dia 28, quando recebe o Porto Vitória, pela décima rodada da competição, o elenco iniciou a semana com um trabalho regenerativo na academia e sessões de fisioterapia para os atletas que apresentaram algum desconforto ao final da partida do último sábado. Os demais jogadores foram ao campo e participaram de atividades sob o comando do técnico Cauan de Almeida.

Entre as novidades do dia estiveram o atacante De Paula e o lateral direito Talles, recuperados de lesão, e o zagueiro Eduardo Biazus, que retorna após cumprir suspensão automática. Também participaram normalmente dos trabalhos os recém-chegados Marcelo Freitas e Carlos Eduardo.

Apresentado há uma semana, o meio-campista Marcelo Freitas destacou a importância desse período de preparação para sua adaptação ao clube.

"Cheguei recentemente e essa pausa na tabela é essencial para mim nesse momento. Estou aproveitando cada dia para me adaptar ao trabalho do professor Cauan e ao modelo de jogo da equipe. Quero estar 100% o quanto antes para ajudar a Portuguesa nessa caminhada", afirmou.

Com mais de dez dias até o próximo jogo, a comissão técnica pretende intensificar os ajustes táticos e seguir preparando o grupo para os desafios decisivos da reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro.