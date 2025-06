São Paulo anuncia acordo para saída de Zubeldía; Crespo é o favorito

Luis Zubeldía não é mais técnico do São Paulo. O técnico acertou sua saída em comum acordo após mais um tropeço da equipe no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Vasco de Fernando Diniz, ex-treinador do time paulista.

Zubeldía deixou o São Paulo após pouco mais de um ano de trabalho. Ele e sua comissão chegaram ao Morumbis no final de abril de 2024 para substituir Thiago Carpini.

Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira (16), as partes definiram que o técnico Luis Zubeldía não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube. Foram 85 partidas desde a chegada do argentino de 44 anos, em abril de 2024. No período, o time acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

Também deixam o São Paulo os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano. As conversas com o treinador foram realizadas nos últimos dias para que se fosse tomada a decisão, de forma respeitosa.

A diretoria permanece reunida para definir qual será a nova comissão técnica da equipe. O Tricolor agradece pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado pelos profissionais e deseja sucesso na sequência de suas carreiras A nota oficial do São Paulo

O argentino e sua comissão acumularam 85 jogos no Tricolor. Foram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas comando da equipe, totalizando 55,3% de aproveitamento e sem faturar nenhum título no período. O São Paulo está atualmente na 14ª colocação do Brasileirão, a um ponto do Z4.

O favorito para assumir é Hernán Crespo. O argentino está livre no mercado e disposto a voltar ao São Paulo após o título paulista em 2021.

O São Paulo tem tempo para escolher um novo técnico, já que o futebol brasileiro será paralisado durante o Mundial de Clubes, mas a definição não deve demorar. O calendário nacional só volta a ser disputado na segunda quinzena de julho, o que permitirá ao novo comandante algumas semanas consecutivas de treinos.

Os jogadores do Tricolor estão de férias e retornam ao trabalho no dia 26. A ideia é que na volta aos treinos o São Paulo já tenha seu novo comandante.