Luis Zubeldía pede para sair e não é mais técnico do São Paulo

Luis Zubeldía não é mais técnico do São Paulo. O treinador argentino pediu à diretoria tricolor para deixar o clube após os resultados e desempenhos ruins da equipe nos últimos jogos. Hernán Crespo, campeão paulista em 2021, é o favorito para substituí-lo.

As partes negociam detalhes para que a saída de Zubeldía seja sacramentada. Como foi o treinador quem pediu demissão, a alta cúpula do São Paulo não pretende pagar sua rescisão e, por isso, um acordo deve ser costurado.

A pressão sobre Zubeldía era grande há tempo. Boa parte dos são-paulinos não estava satisfeita com o trabalho do treinador argentino, que conseguiu se manter no cargo pela boa campanha na primeira fase da Libertadores.

No Campeonato Brasileiro, entretanto, a situação é preocupante. Dos últimos cinco jogos disputados, o São Paulo perdeu quatro, dois deles no Morumbis, para Mirassol e Vasco da Gama, clube contra o qual sofreu três gols.

Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos, o São Paulo soma apenas duas vitórias em 12 jogos. São seis empates e quatro derrotas na competição.

Em 85 jogos, Luis Zubeldía e sua comissão somaram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas, ostentando um aproveitamento de 55,29%. Dessas partidas, 11 não contaram com o treinador argentino à beira do campo, que foi substituído por seus auxiliares.

Com um mês de pausa no calendário devido à disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos EUA, o presidente Julio Casares e a alta cúpula tricolor pretendem concluir rapidamente a troca no comando da equipe para que haja tempo suficiente para o novo treinador trabalhar com o elenco antes de começar as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil.

Os feitos de Zubeldía no São Paulo

A estreia de Luis Zubeldía no São Paulo foi em 20 de abril de 2024, contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, pela Libertadores. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0 e, posteriormente, acabou se classificando para o mata-mata do torneio sul-americano, em que foi eliminado nas quartas de final, nos pênaltis, pelo Botafogo, que se sagraria campeão.

Em 2024, sob o comando de Zubeldía, o São Paulo também foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, pelo Atlético-MG, e terminou o Brasileirão em sexto lugar, garantindo uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores deste ano.

Fato é que, por enquanto, 2025 também não tem sido um bom ano para o São Paulo sob o comando de Zubeldía. O Tricolor caiu na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras e no Brasileirão está próximo da zona de rebaixamento.

Na Copa do Brasil, o São Paulo avançou às oitavas de final após eliminar o Náutico e enfrentará na próxima fase o Athletico-PR. Já na Libertadores o adversário das oitavas será o Atlético Nacional, da Colômbia, após o Tricolor terminar a fase de grupos como dono da segunda melhor campanha do torneio, atrás somente do Palmeiras.