Luis Enrique detona horário dos jogos no Mundial de Clubes por causa do calor: 'Fica difícil'

A goleada de 4 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Atlético de Madrid, conquistada neste domingo, foi festejada pelos jogadores do time francês na estreia das duas equipes no Mundial de Clubes. Mas nem tudo foi alegria após a partida. Em entrevista coletiva, Luis Enrique fez críticas ao horários dos jogos da competição.

O forte calor no momento do duelo desagradou o técnico espanhol. A temperatura superior aos 30 graus (com sensação térmica de 40 graus) acabou sendo um adversário a mais para os atletas.

Neste domingo, os dois times entraram em campo às 12h (horário local). "A partida foi claramente influenciada pela temperatura. O horário é ótimo para o público europeu (acompanhar os duelos pela televisão), mas a questão é que os jogadores estão sofrendo", afirmou o treinador.

A principal reclamação do comandante foi a fadiga excessiva que tomou conta dos atletas. "Penso que, no final da partida, é impossível você conseguir atuar em um nível muito alto durante os 90 minutos. Fica difícil", comentou.

Atual campeão da Champions League, o PSG confirmou o favoritismo que o acompanha após a conquista do mais nobre título europeu de clubes da Europa. Satisfeito com o resultado, ele disse que o PSG tenta e escrever um outro capítulo vencedor na história da agremiação.

"Estamos em uma etapa diferente. Temos de mostrar a capacidade de seguir nos reinventando. É um objetivo muito difícil. Mas precisamos seguir ganhando, melhorando e ter a humildade necessária para continuar competindo contra os grandes adversários", comentou.

O PSG contabiliza três pontos no Grupo B e mira o seu segundo compromisso, que vai ser justamente contra um rival brasileiro: o Botafogo. Os dois rivais se enfrentam nesta quinta-feira, no estádio Rose Bowl, em Pasadena. Depois de analisar a atuação de seus comandados, Luis Enrique espera aproveitar os próximos dias de treinos para fazer ajustes. "Temos de seguir trabalhando muito", disse.