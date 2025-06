Lateral do Porto nega 'amasso' do Palmeiras: 'Não sei que jogo viram'

O lateral direito João Mário, do Porto, avaliou que o empate com o Palmeiras, na estreia do Mundial de Clubes, foi o resultado mais justo diante do que apresentaram brasileiros e portugueses.

O que aconteceu

Após ouvir a avaliação de alguns torcedores brasileiros, de que o Porto teria sido 'amassado', o jogador rebateu. João Mário analisou que os dois times tiveram momentos de domínio no jogo.

Não sei que jogo é que eles viram. Amasso não foi. Era importante ganhar o primeiro jogo, não conseguimos, mas estamos todos empatados no grupo. Temos de pensar no próximo jogo e queremos dar uma boa resposta contra o Inter Miami

O jogo foi bastante disputado, tivemos as nossas oportunidades, mas eles também tiveram. Conseguimos controlar o jogo na primeira parte, mas na segunda parte eles impuseram-se mais nos minutos finais. No geral foi um jogo bem disputado e o resultado acaba por ser justo.

João Mário

Palmeiras e Porto voltam a campo na próxima quinta (19), pelo Grupo A do Mundial. Os brasileiros encaram o Al Ahly (EGI), às 13h (de Brasília); os portistas enfrentam o Inter Miami, de Messi, às 16h.