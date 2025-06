Calor nos EUA vira dor de cabeça para europeus no Mundial: 'impossível'

As altas temperaturas nos EUA — que neste momento estão no fim da primavera — incomodaram os clubes europeus. O lateral Llorente, do Atlético de Madri, afirmou inclusive que "doíam até as unhas" por conta do calor.

O que aconteceu

Atlético de Madri e PSG se enfrentaram ontem em Los Angeles, que teve máxima de 30 graus. O horário da partida — 12h (horário local) também contribuiu para as reclamações pelo forte calor. Os franceses venceram por 4 a 0.

É impossível, um calor horrível. Meus dedos dos pés estavam doloridos, minhas unhas doíam, eu não conseguia frear nem arrancar. É inacreditável, mas como é igual para todos, igual para todos... Não há do que reclamar. Marcos Llorente, lateral do Atlético de Madri

Que difícil, não? O calor era realmente incrível, mas temos que nos adaptar, sabemos que será difícil com tanto calor, mas não só para nós, para as duas equipes. Tentamos nos adaptar, tratar muito disso no dia anterior e fizemos o melhor que podíamos, apesar do calor. Fabián Ruíz, meio-campista do PSG

No final, era quase asfixiante, o campo também tinha a bola correndo muito rápido. É complicado, não estamos acostumados a jogar a essa hora, mas não é uma desculpa, é igual para todos. Javi Galán, lateral do Atlético de Madri

O técnico Luis Enrique, do PSG, criticou o horário da partida: "Foi uma partida condicionada pelo calor, como você falou. Penso que, no final do jogo, é impossível jogar em um nível muito alto por 90 minutos. Por isso, o calor condicionou a partida", destacou o comandante.

E ambas as equipes terão mais uma partidas no calor de Los Angeles. O PSG encara o Botafogo na quinta-feira, às 22h (de Brasília), pela segunda rodada, no Rose Bowl, enquanto o Atlético fecha a primeira fase no local, no dia 23, às 16h (de Brasília), contra os cariocas.

As altas temperaturas estão preocupando até quem ainda não estreou, como o Real Madrid. O time merengue encara o Al-Hillal na quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), em Miami. A previsão é que, no dia, os termômetros ultrapassem os 30 graus.