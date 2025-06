Kamaru Usman se emociona ao celebrar fim do jejum de vitórias no UFC

Após quase dois anos afastado dos octógonos, Kamaru Usman retornou em grande estilo, com um triunfo dominante sobre Joaquin Buckley na luta principal do UFC Atlanta, no último sábado (14). A conquista, que encerrou um incômodo jejum de vitórias que durava desde 2021, emocionou o veterano lutador nigeriano.

Na coletiva de imprensa pós-UFC Atlanta, Usman até tentou, mas não conseguiu conter as lágrimas ao comentar seu retorno à coluna das vitórias depois de tanto tempo. Sem entrar em detalhes, o ex-campeão meio-médio (77 kg) revelou que, além de se recuperar fisicamente, precisou superar também desafios na sua vida privada para conseguir voltar a ter uma performance digna dos seus melhores momentos na carreira.

"Faz tempo, não só voltando aqui, mas voltando à coluna das vitórias. Eu enfrentei muitas coisas apenas para chegar aqui. Consertando meu corpo, fisicamente, pessoalmente, muitas coisas... Acho que a expressão seria que eu enfrentei muitos demônios apenas para voltar para cá. Tive que passar por muita coisa, mas, felizmente, com uma ótima equipe, um ótimo sistema de apoio, uma ótima família, estou aqui de volta", declarou Usman, bastante emocionado.

Vai cortar caminho?

Mesmo com apenas uma vitória após amargar uma sequência negativa de três derrotas, Kamaru Usman sonha em voltar a disputar o cinturão meio-médio do UFC em breve. Para o nigeriano, seu prestígio no esporte pode render inclusive uma 'furada de fila' já no seu próximo compromisso no octógono. Vale lembrar que o campeão da categoria, Jack Della Maddalena deve colocar seu título em jogo contra o russo Islam Makhachev, ex-soberano dos leves (70 kg), que subiu de divisão para buscar o bicampeonato.

