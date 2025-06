Kamaru Usman ignora desafio de Belal e mira vencedor de Maddalena vs Makhachev

No último sábado (14), Kamaru Usman voltou aos octógonos em grande estilo. Escalado para a luta principal do UFC Atlanta, o ex-campeão dos meio-médios (77 kg) 'quebrou a banca' ao dominar e vencer o prospecto Joaquin Buckley na decisão unânime dos juízes. De volta à coluna das vitórias, o nigeriano atraiu a atenção de Belal Muhammad, que o desafiou para um confronto na próxima rodada. O chamado do desafeto, entretanto, foi devidamente ignorado pelo veterano, que voltou seu foco para uma disputa de título na companhia.

Durante participação na coletiva de imprensa pós-show, Usman reforçou que sua mira está voltada para o vencedor da superluta entre Islam Makhachev e Jack Della Maddalena - que, apesar de ainda não oficial, tende a colocar o cinturão até 77 kg em disputa ainda nesta temporada. Ao ser questionado sobre o desafio proposto por Belal, 'The Nigerian Nightmare', como é conhecido, provocou o desafeto, ao aparentemente fingir não saber de quem se travava - uma clara alfinetada na baixa popularidade do americano de ascendência palestina.

"Quem é esse (Belal)? Quem é ele? Próximo. Vamos ser sinceros, eu sou o maior (nome) da categoria. Isso é sobre entretenimento, o UFC é uma empresa de entretenimento e quer fazer as maiores lutas. (Meu próximo rival) será o vencedor de 'JDM' e Islam. Se o Islam vencer essa, ex (número 1) peso-por-peso contra o atual (número 1) peso-por-peso. Quem não pagaria (para ver) isso?", destacou o wrestler nigeriano, segundo transcrição do site 'MMA Junkie'.

Corrida contra o tempo

Aos 38 anos de idade, Kamaru já está na reta final de sua carreira e, até por isso, vislumbra grandes objetivos o quanto antes. E o atual desinteresse em Belal comprova isso, já que, quando 'Remember The Name' despontava como campeão dos meio-médios, o nigeriano o mencionava frequentemente como um possível confronto fácil de se lidar. Agora que o cinturão trocou de mãos, Usman recalculou rota e vislumbra o vencedor de 'JDM' e Makhachev. Ambicioso, o veterano ainda flerta com a possibilidade de subir para os médios, em busca de um possível bicampeonato no UFC.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok