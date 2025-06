Jornal português elogia Palmeiras e diz que Porto passou sufoco na estreia do Mundial de Clubes

A imprensa portuguesa repercutiu o empate em 0 a 0 do Porto com o Palmeiras no domingo, em New Jersey, nos Estados Unidos, em partida do Grupo A do Mundial de Clubes. O jornal A Bola, um dos maiores de Portugal, admitiu que o Porto passou sufoco durante parte do jogo com o Palmeiras. O empate sem gols foi valorizado pelo veículo europeu.

"O sufoco a que o FC Porto fora submetido tanto nos primeiros minutos como na reta final da primeira parte não augurava (indicava) um bom desfecho, até porque o conjunto brasileiro parecia ganhar confiança à medida que o tempo passava", disse o jornal.

"As investidas do Verdão foram sucessivas nos últimos 10 minutos, mas até o apito final os comandados de Abel Ferreira foram incapazes de desatar o nó, muito pela exibição de gala de Cláudio Ramos e pela ajuda do poste", continuou o veículo.

O jornal citou o domínio do Palmeiras, sobretudo na reta final da partida, dizendo que o Porto pouco conseguiu produzir na segunda etapa. "Os dragões ainda construíram uma jogada de perigo pouco depois, mas à exceção desse lance foram praticamente inofensivos nos últimos 15 minutos", pontuou.

O Grupo A ficou embolado depois da primeira rodada, já que Inter Miami e Al-Ahly também empataram por 0 a 0, em partida disputada no sábado, em Miami. "As contas são fáceis de fazer. Dois jogos, zero gols na primeira rodada do Grupo A. Com pouca inspiração individual e coletiva, um empate é um mal menor para o FC Porto, que saiu vivo do teste (teoricamente) mais exigente", encerrou A Bola.

O Porto volta a campo na quinta-feira, contra o Inter Miami, às 16 horas (de Brasília). No mesmo dia, o Palmeiras enfrenta o Al-Ahly, às 13h.