Jornal espanhol chama Estêvão de 'fenômeno' após estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes

O jornal espanhol As fez muitos elogios a Estêvão depois da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O time alviverde empatou em 0 a 0 com o Porto no domingo. O periódico chamou Estêvão de "fenômeno" e destacou que o jogador foi eleito pela Fifa o melhor em campo na primeira partida do clube paulista na competição.

"Seu estilo de jogo, com um especial carinho pela bola, faz recordar Messi em seu início. No Brasil, ele é considerado o futuro, e não é para menos. Pela qualidade e potencial, pode marcar uma era", disse o As, lembrando que Estêvão era apelidado de "Messinho" na base.

O jornal listou algumas das principais características de Estêvão. E citou que o atleta do Palmeiras quase tirou o zero do placar em duas ocasiões no domingo. O lateral Martim Fernandes e o goleiro Cláudio Ramos impediram. "Sua precocidade é notória, destrói os rivais em um espaço reduzido. Com espaço, ganha com suas mudanças de ritmo e, acima de tudo, tem o mais importante, a capacidade de girar-se e dar continuidade ao jogo", afirmou o jornal.

Estêvão irá vestir a camisa do Chelsea depois da disputa do Mundial de Clubes. O As já imaginou como o jovem irá se encaixar na equipe inglesa. "Os Blues acompanharam de perto sua evolução, conscientes de contar com o aliado perfeito de (Cole) Palmer. Pode jogar pela direita ou mais para o centro, como o inglês, com a vantagem de aproveitar mais sua habilidade associativa", analisou o jornal.

O Palmeiras volta a campo pelo Mundial de Clubes na quinta-feira, às 13 horas (de Brasília), contra o Al-Ahly, do Egito, em New Jersey.