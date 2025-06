Jornal aponta problemas no Inter Miami dependente de Messi: 'Envelhecido'

O periódico americano The Athletic avaliou que o Inter Miami corre um grande risco ao depender demais de Messi, chamado pelo jornal de 'gênio envelhecido'.

O que aconteceu

A análise faz um paralelo entre o time norte-americano e a seleção argentina. Enquanto Lionel Scaloni e os companheiros de Messi são elogiados por conseguirem 'montar uma plataforma sustentável para o brilho do craque', o jornal avalia que o mesmo não pode ser visto sob o comando de Mascherano.

Depois de 15 minutos, Messi percebeu que a única esperança de receber a bola era recuar um pouco. Esse é o dilema para o Miami e qualquer time que confie tanto em uma pessoa só. Sem Messi no meio, há pouca progressão com a bola, mas quando ele faz isso, toda a estrutura do time se desfaz.

The Athletic

Outro problema apontado pelo jornal é a característica dos companheiros de Messi. Busquets e Federico Redondo, volantes do Inter Miami, não são os jogadores mais móveis para proteger as laterais, como seria necessário, defende o periódico.

A principal consequência da dependência excessiva de Messi é o espaço cedido para contra-ataques. O The Athletic analisou que o time ficou muito exposto durante todo o primeiro tempo e no fim da segunda etapa.

O jornal finaliza a análise defendendo que o Inter Miami só não perdeu a estreia pela falta de qualidade do Al Ahly. O periódico pondera que o Porto, próximo adversário dos norte-americanos, não perderia tantas chances.