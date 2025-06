Jogos de hoje (16) da Copa do Mundo de Clubes: horários e onde assistir ao vivo

Três jogos movimentam a Copa do Mundo de Clubes hoje (16). O Flamengo faz sua estreia na competição que acontece nos EUA.

A equipe de Filipe Luís entra em campo às 22h (de Brasília) contra o Espérance, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O volante Jorginho deve ser uma das caras novas no meio-campo do clube carioca.

Outro duelo do Grupo D ocorre nesta segunda. Chelsea e Los Angeles FC fazem a primeira partida do dia, às 16h.

A Copa do Mundo de clubes também terá um confronto entre sul-americanos e europeus. Boca Juniors e Benfica duelam às 19h.

Jogos de hoje (16) da Copa do Mundo de Clubes

16/06 (segunda-feira)