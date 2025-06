Jogo do Flamengo hoje (16) na Copa do Mundo de Clubes: horário e onde assistir

Do UOL, em São Paulo

O Flamengo enfrenta o Espérance na noite de hoje, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Flamengo e Espérance estão no Grupo D. Chelsea e Los Angeles FC completam a chave e se enfrentam nesta segunda, às 16h.

Campeão da Libertadores de 2022, o Flamengo chega embalado por boas atuações sob o comando de Filipe Luís. O Rubro-Negro lidera o Brasileirão e avançou ao mata-mata da Libertadores 2025.

O Rubro-Negro deve ter uma cara nova. Recém-contratado, o volante Jorginho pode ser um dos titulares.

Flamengo x Espérance -- Copa do Mundo de Clubes 2025